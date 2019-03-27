Ярославль, 27 марта, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов видит новые перспективы от объединения Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина (Александринский театр в Санкт-Петербурге) и Российского академического театр им. Ф.Г. Волкова в Ярославле, однако считает, что объединение должно произойти безболезненно для творческого коллектива.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

«С одной стороны, это откроет перед театром новые перспективы, в том числе расширение аудитории и участие в проектах международного уровня. Но слияние обязательно должно пройти безболезненно для коллектива и репертуара. Волковский театр — это гордость Ярославской области. Жители и гости региона хотят и в дальнейшем видеть на ярославской сцене любимые постановки и высочайший уровень театрального искусства. Внимательно изучим все нюансы и приложим все усилия для того, чтобы административный процесс не помешал творческому», — написал Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook.

Губернатор признался, что решение не обсуждалось с руководством региона:

«Теперь «Первый русский театр» станет частью Первого национального. Такое решение принято на федеральном уровне по инициативе коллектива театра, с регионом его не обсуждали. Будем детально вникать в процесс объединения».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 марта об объединении театров и создании на их базе «Первого российского национального театра» заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.