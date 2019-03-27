Ярославль, 27 марта, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Объединение Александринского театра в Санкт-Петербурге и ярославского театра им. Волкова происходит с целью «отъема» бренда родины русского театра у Ярославля. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил актер театра и кино Юрий Ваксман.

Виталий Вахрушев Юрий Ваксман

«Я не вижу другого смысла в этом действии. Они (Александринка — ИА REGNUM ) не смогли доказать, что они первые, и решили отобрать бренд. Это легальное ограбление города. У нас всего два общенациональных бренда — Валентина Терешкова и Федор Волков. После объединения Федор Волков перейдет к Александринке. Будут говорить, что Волков начинал в Ярославле, а театр создал в Петербурге. Других причин, ни организационных, ни творческих, ни финансовых, я не вижу. Весь город должен подняться против этого. Губернатор должен подняться», — считает Юрий Ваксман.

Ваксман предполагает, что впоследствии ярославский театр станет филиалом санкт-петербургского. Он не исключает, что объединение на первых порах не вызовет проблем. В Ярославле может остаться и свой главный режиссер, и художественный руководитель.

«Я верю, что на первых порах все останется как есть. Только театра не будет первого русского в Ярославле. Не будет театра, не будет бренда, не будет совести. Я возмущен до глубины души. Дело тут совсем не в деньгах. Почему не объединить все театры Санкт-Петербурга? Почему не объединить Александринку с Малым? Давайте объединим театр Волкова с лондонским Глобусом! Какой еще бред можно придумать?» — говорит Юрий Ваксман.

По мнению Ваксмана, инициатива объединения исходит из Александринского театра. Потеря статуса «родины первого русского театра» негативно скажется на всем театральном деле в Ярославле, где существует три крупных государственных театра и один частный, театральный институт, а также несколько театральных студий.