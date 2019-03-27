Тверь, 27 марта, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Первое в России профессиональное аварийно-спасательное формирование электроэнергетиков, аттестованное МЧС, будет создано в Тверской области — по инициативе губернатора Игоря Рудени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области. Работа структуры будет направлена на повышение надёжности энергоснабжения жителей Тверской области и позволит обеспечить чёткую координацию действий при локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на электросетях

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области создадут формирование спасателей-энергетиков

«Наша задача — повысить стабильность электроснабжения территории Верхневолжья, минимизировать количество отключений и перепадов напряжения, сократить время устранения аварий. Каждый житель региона должен почувствовать эти положительные изменения», — сказал Игорь Руденя.

В состав формирования войдут специалисты филиала «МРСК Центра» — «Тверьэнерго». Основными задачами подразделения названы ликвидация аварий и восстановление энергоснабжения в кратчайшие сроки, предотвращение развития технологических нарушений, аварийно-спасательные работы при ЧС на электросетевых объектах, оказание первой помощи пострадавшим, проведение поисково-спасательных работ и эвакуация пострадавших из зоны ЧС.

Отметим, что вопросы обеспечения бесперебойной работы, модернизации электросетевого комплекса находятся на особом контроле губернатора. С 2018 года в регионе действует программа повышения надёжности электроснабжения, общий объем финансирования которой составляет пять миллиардов рублей. В 2018 году в регионе прошли масштабные учения энергетиков, по итогам которых аварийность на сетях снизилась в два раза, в три раза уменьшилось время устранения аварийных отключений. Осенне-зимний период прошел в регионе без серьёзных отключений электроэнергии.

Добавим, что с сентября по декабрь 2018 года, была выполнена трёхлетняя производственная программа: расчищено 12,7 тыс. га и расширено свыше 1000 га просек, произведена замена 550 километров воздушных линий провода на изолированный. Установлено более 11 тыс. железобетонных опора воздушных линий, отремонтировано 327 трансформаторных подстанций.