В Третьяковской галерее открылась выставка Семёна Файбисовича
Москва, 27 марта, 2019, 18:42 — ИА Регнум. В Третьяковской галерее в Москве 27 марта открылась выставка Семёна Файбисовича «Ретроспектива», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Творчество Семёна Файбисовича не укладывается в рамки ни одного из направлений отечественного искусства последней четверти XX — начала XXI века. Его нельзя назвать представителем концептуализма, соц-арта и даже фотореализма, хотя, на первый взгляд, эти связи кажутся очевидными. Сочетание сознательной непроявленности индивидуального живописного стиля, первичная визуальная «неузнаваемость» и одновременно неповторимость смысловых комбинаций, которая сразу указывает на автора, — главная особенность его творческого метода», — представили автора в Третьяковской галерее.
Экспозиция была собрана из произведений частных коллекций. Две работы были подарены художником Третьяковской галерее. На картинах изображён советский период 1980-х, перестройка, канун распада СССР, а также более поздние годы. Картины расположены в трёх залах и собраны по тематике в циклы: «Рейсовый автобус», «Московский метрополитен им. Ленина», «На пляже», «Разгуляй», «Беспризорники», «Казанский вокзал».
У картин есть свои интересные истории, поведанные самим автором, хорошим рассказчиком. Когда был перерыв в живописи, художник реализовывался в писательском творчестве.
На картине «Движение» из цикла «Рейсовый автобус» мастер изобразил себя водителем, так как его маленький сын Даня переживал, что его отец художник, а не шофёр, что было мечтой ребёнка. Именно эта картина, как заверили на выставке, ранее была продана в Америке, причём за большие по тем временам деньги.
На картине «Станция метро «Сокол» из цикла «Московский метрополитен им. Ленина» является первой картиной, где изображён взгляд героя. Семён рассказал о своих ощущениях, что когда он писал глаза этого мужчины, то они всё больше и больше излучали ненависть:
«И чем дальше я пишу, тем с большей ненавистью он на меня смотрит. Это было очень сильное ощущение — на грани психического расстройства».
Картины из цикла «Беспризорники» были задуманы как ода радости и гимн собакам, которые в большом количестве появились во времена перестройки, когда люди выбрасывали своих питомцев на улицу и считали, что им самим есть нечего. Потом породистые собаки, которые смогли выжить на улице, заполонили собой Москву. Тогда появились догхантеры, которые ради удовольствия или за деньги готовы были истреблять животных. В завершении цикла ода превратилась в реквием по беспризорным животным.