Москва, 27 марта, 2019, 18:42 — ИА Регнум. В Третьяковской галерее в Москве 27 марта открылась выставка Семёна Файбисовича «Ретроспектива», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины «Безысходность». 2013

«Творчество Семёна Файбисовича не укладывается в рамки ни одного из направлений отечественного искусства последней четверти XX — начала XXI века. Его нельзя назвать представителем концептуализма, соц-арта и даже фотореализма, хотя, на первый взгляд, эти связи кажутся очевидными. Сочетание сознательной непроявленности индивидуального живописного стиля, первичная визуальная «неузнаваемость» и одновременно неповторимость смысловых комбинаций, которая сразу указывает на автора, — главная особенность его творческого метода», — представили автора в Третьяковской галерее.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Семёна Файбисовича «Ретроспектива» в Третьяковской галерее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Семён Файбисович

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Семён Файбисович

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Семёна Файбисовича «Ретроспектива» в Третьяковской галерее

Экспозиция была собрана из произведений частных коллекций. Две работы были подарены художником Третьяковской галерее. На картинах изображён советский период 1980-х, перестройка, канун распада СССР, а также более поздние годы. Картины расположены в трёх залах и собраны по тематике в циклы: «Рейсовый автобус», «Московский метрополитен им. Ленина», «На пляже», «Разгуляй», «Беспризорники», «Казанский вокзал».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картина из цикла «Московский метрополитен им. Ленина»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости выставки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости выставки

У картин есть свои интересные истории, поведанные самим автором, хорошим рассказчиком. Когда был перерыв в живописи, художник реализовывался в писательском творчестве.

На картине «Движение» из цикла «Рейсовый автобус» мастер изобразил себя водителем, так как его маленький сын Даня переживал, что его отец художник, а не шофёр, что было мечтой ребёнка. Именно эта картина, как заверили на выставке, ранее была продана в Америке, причём за большие по тем временам деньги.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картина «Движение» из цикла «Рейсовый автобус» 1983

На картине «Станция метро «Сокол» из цикла «Московский метрополитен им. Ленина» является первой картиной, где изображён взгляд героя. Семён рассказал о своих ощущениях, что когда он писал глаза этого мужчины, то они всё больше и больше излучали ненависть:

«И чем дальше я пишу, тем с большей ненавистью он на меня смотрит. Это было очень сильное ощущение — на грани психического расстройства».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картина «Станция метро «Сокол» из цикла «Московский метрополитен им. Ленина». 1985

Картины из цикла «Беспризорники» были задуманы как ода радости и гимн собакам, которые в большом количестве появились во времена перестройки, когда люди выбрасывали своих питомцев на улицу и считали, что им самим есть нечего. Потом породистые собаки, которые смогли выжить на улице, заполонили собой Москву. Тогда появились догхантеры, которые ради удовольствия или за деньги готовы были истреблять животных. В завершении цикла ода превратилась в реквием по беспризорным животным.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картина «Длинные тени» из цикла «Беспризорники»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Семёна Файбисовича «Ретроспектива» в Третьяковской галерее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Семёна Файбисовича «Ретроспектива» в Третьяковской галерее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости выставки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости выставки