Майкоп, 27 марта, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Адыгея рассчитывает на поддержку федерального центра и получение средств Фонда содействия реформированию ЖКХ для строительства очистных сооружений в пгт Энем, Яблоновский, п. Краснооктябрьский и в а. Тахтамукай. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи 27 марта, говорилось на встрече руководителя республики Мурата Кумпилова с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко, состоявшейся в Москве. Темой встречи стали вопросы исполнения задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным по реализации национальных проектов.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с вице-премьером правительства РФ Виталием Мутко

Мурат Кумпилов проинформировал о готовности региона к участию в трех направлениях данного нацпроекта: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование комфортной городской среды». Работа по проектам уже началась. Так, в 2019 году в республике запланирован ввод 271 тыс. квадратных метров жилья. С застройщиками и банками идет работа по переходу на проектное финансирование. Из сформированного реестра аварийного жилищного фонда в 2019 году будет ликвидировано 564 кв. м в Майкопе и пгт Яблоновский.

В рамках создания комфортной городской среды в Адыгее в 2019 году благоустроят 24 общественных и 36 дворовых территорий. Финансирование этих работ по программе на 2019 год составляет 152,24 млн рублей, а также 99 млн рублей дополнительно направляется из консолидированного бюджета РА.

Помимо собственно нацпроектов, как отмечалось на встрече, Адыгея рассчитывает на поддержку федерального центра и получение средств Фонда содействия реформирования ЖКХ для строительства очистных сооружений в пгт Энем, Яблоновский, п. Краснооктябрьский и в а. Тахтамукай.

Кроме того, республикой подготовлены необходимые документы для вхождения в федеральную программу и получения средств на строительство лечебно-диагностического корпуса с терапевтическим отделением и дневным стационаром Майкопской городской больницы.

«Мы понимаем ключевую роль регионов в исполнении национальных проектов и нацелены на эффективное решение обозначенных президентом РФ задач. Работа уже ведется по всем направлениям. У нас есть крупные проекты по строительству социальных объектов, спорткомплексов, реконструкции инженерной сети ЖКХ, развитию транспортной инфраструктуры, созданию туристского кластера. Мы видим постоянную поддержку со стороны руководства страны и при содействии федерального центра рассчитываем решить поставленные задачи», — отметил глава Адыгеи.

Виталий Мутко положительно оценил результаты работы Адыгеи по нацпроектам. По итогам встречи будут даны поручения федеральным ведомствам для принятия решений по инициативам региона.