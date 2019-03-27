Санкт-Петербург, 27 марта, 2019, 17:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 31 марта пройдёт экологическая акция «Подари дом птицам!». В рамках акции, приуроченной к международному дню птиц, жители и гости города смогут с помощью мастеров соорудить скворечники, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе общественного движения «Петербург — город перемен», которое выступает инициатором проекта.

Фото пресс-службы движения «Петербург – город перемен» Подготовка к экологической акции «Подари дом птицам!»

Экологическая акция состоится на Васильевском острове. В рамках мероприятия запланированы мастер-классы по росписи скворечников, будет работать художник по аквагриму, желающие смогут сфотографироваться в специально организованной фотозоне. Ключевым событием станет создание скворечников под руководством профессионалов. Также можно купить уже готовые скворечники.

Организаторы отмечают, что желающим принять участие в акции необходимо предварительно зарегистрироваться. Мероприятие приурочено к международному дню птиц, который отмечается 1 апреля, и пройдёт в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

«Перемены в Санкт-Петербурге мы начинаем с себя. С добрых и полезных дел. Каждый раскрашенный скворечник — это реальный вклад в поддержку ярких перемен, готовность к свежему ветру в нашем городе» — говорит сопредседатель движения Никита Донцов.

Фото пресс-службы движения «Петербург – город перемен» Создание скворечников

На данный момент движение передало скворечники более 200 учреждениям в городе. В воскресной акции примут участие представители «Российского движения школьников», которые придут с готовыми скворечниками и раскрасят их.

Молодежное движение «Петербург — город перемен!» является официальной общественной организацией, которое своей главной задачей движение считает «изменение жизни в городе с помощью позитивных дел и конструктивного диалога с властью». Ранее участники движения провели субботник на набережных Невы и Ижоры. 8 марта активисты вручали цветы и открытки женщинам — как на улицах города, так и в различных организациях.

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