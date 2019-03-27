Москва, 27 марта, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Обвиняемый в хищении государственных средств экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов доставлен на заседание Басманного суда Москвы, где 27 марта рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаила Абызова ведут в зал судебных заседаний

Как сообщила журналистам пресс-секретарь суда Юнона Царёва, следствие ходатайствует о помещении экс-министра под стражу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Абызов в Басманном районном суде

Михаил Абызов был задержан накануне сотрудниками ФСБ России по подозрению в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере около 4 млрд рублей.

Следственный комитет возбудил в отношении экс-министра уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Создание организованного преступного сообщества».

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко ранее сегодня сообщила, что Абызов уже дал краткие показания по обстоятельствам предъявленных ему обвинений. Своей вины он не признаёт.

Читайте также:

Лови момент: о задержании экс-министра Абызова

Дело Абызова: правительство должно быть не «открытым», а честным