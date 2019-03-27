Красногорск, 28 марта, 2019, 01:40 — ИА Регнум. Тариф на вывоз мусора для товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Подмосковье вырос более чем в пять раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель руководителя Московской областной думы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»).

Наталья Прокофьева ИА REGNUM

Парламентарий сообщил, что к нему на приём обратились представители одного из ТСЖ в городе Раменское. Согласно данным документа, с которым ознакомился корреспондент ИА REGNUM, тариф, по которому вывозился мусор из ТСЖ в 2018 году, составлял 450 рублей за кубический метр. Договор у собственников жилья заключен с региональным оператором ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск». По итогам конкурсного отбора, проведённого министерством экологии и природопользования Московской области в апреле 2018 года, данная компания была выбрана в качестве регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории городских округов Бронницы, Егорьевск, Жуковский, Люберцы, Рошаль, Шатура, муниципальных районов Воскресенский и Раменский (за исключением сельских поселений Ганусовское, Никоновское, Константиновское). Ввиду новых правил, действующих с первого января 2019 года, на территории муниципального образования коммунальную услугу по вывозу бытового мусора имеет право оказывать только региональный оператор ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Кроме того, теперь стоимость тарифа за вывоз ТБО из многоквартирных и частных домов рассчитывается исходя из площади жилья. Общая площадь квартир конкретно в данном ТСЖ Раменского составляет 6609 квадратных метров, а тариф регионального оператора Воскресенского кластера в 2019 году составляет 787,24 за 1 м3, включая НДС. В данную формулу расчёта также входит норматив накопления в кубических метрах: он установлен распоряжением министерства экологии и природопользования Московской области и составляет 0,114 на квадратный метр общей площади жилых помещений. Таким образом, расчёт платы за квадратный метр в конкретно в данном ТСЖ на 2019 год на 12 месяцев будет составлять 7,48 рублей с НДС (787,24×0,114: 12 = 7,48 рублей). Умножая на общую площадь квартир в размере 6609 квадратных метров, получается, что за год жители должны заплатить свыше 593 000 рублей, что примерно в пять раз превышает прошлогодние платы.

«За год ТСЖ оплатило за вывоз ТКО 110 400 рублей. Тариф на этот год — 787 рублей за кубический метр. При этом, исходя из правил вывоза ТКО, когда расчёт объёма производимого мусора считается по метрам, ТСЖ заплатит за 2019 год около 593 000 рублей. Получается, что по сравнению с 2018 годом тариф на вывоз мусора для конкретного ТСЖ вырос примерно в 5,4 раз! Впечатляющее ценообразование!» — заявил Игорь Чистюхин.

Депутат сообщил, что от жителей региона поступает большое количество обращений, связанных с новыми тарифами на вывоз ТБО и с работой региональных операторов и ситуация требует кардинального изменения. В связи с этим фракция «Справедливая Россия» внесла предложение о включении в план работы Мособлдумы проведения в конце апреля круглого стола на тему: «Реформа мусорной отрасли в Московской области. Социальный аспект».

«Приглашаем экспертов и просто активных граждан к обсуждению этой непростой темы», — заключил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Московской области призвали чиновников пересмотреть процедуру расчёта тарифа за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТБО).