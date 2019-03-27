Киев, 27 марта, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-февраля 2019 года составил 13,7 млрд гривен.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

Соответствующие данные обнародовала украинская государственная казначейская служба, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 марта.

Как уточняет ведомство, доходы госбюджета в январе-феврале текущего года составили 124,77 млрд грн, в том числе по общему фонду — 100,82 млрд грн при плане 112,36 млрд грн. При этом расходы госбюджета в январе-феврале превысили 138,48 млрд грн, по общему фонду — 129,499 млрд грн при плане в 141,599 млрд грн.

Эксперты расценивают эти цифры как вполне логичные в свете той экономической политики, которую проводит Нацбанк и украинское правительство.

«Если решительно не взяться за реформирование этой экономической системы и денежно-кредитной политики, то после Кабмина Гройсмана и главы НБУ Смолия останется нам только два выхода из этого финансово-экономического кризиса — плохой и очень плохой», — комментирует ситуацию экономист, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Эксперт подчеркивает, что в ходе реализации первого сценария Украину ждет еще больший спад в промышленности, безработица и обнищание населения. При втором — Украина едва переживет дефолт и надолго попадет в списки стран-банкротов.

«И всё же, находясь в шаге от дефолтной позиции, что делать? Думаю, главное в год выборов-2019 — это заранее подготовиться к непредвиденным ситуациям и более внимательно относиться к своему личному бюджету, не тратить лишних денег», — призывает население экономист.

ИА REGNUM напоминает, что 22 марта Нацбанк Украины опубликовал прогноз, согласно которому экономический рост страны в 2019 году «временно замедлится», после чего снова ускорится в 2020—2021 годах в результате постепенного смягчения монетарной политики и оживления инвестиционной активности на фоне снижения политической неопределенности. Регулятор подчеркивает, что основными сдерживающими факторами для роста в текущем году будут жесткая монетарная политика, необходимая для снижения инфляции к среднесрочной цели в 5% плюс/минус 1 п. п., а также сдержанная фискальная политика, обусловленная значительными выплатами по внешнему долгу.