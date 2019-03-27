У Украины всего 2 выхода из экономического кризиса — плохой и очень плохой
Киев, 27 марта, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-февраля 2019 года составил 13,7 млрд гривен.
Соответствующие данные обнародовала украинская государственная казначейская служба, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 марта.
Как уточняет ведомство, доходы госбюджета в январе-феврале текущего года составили 124,77 млрд грн, в том числе по общему фонду — 100,82 млрд грн при плане 112,36 млрд грн. При этом расходы госбюджета в январе-феврале превысили 138,48 млрд грн, по общему фонду — 129,499 млрд грн при плане в 141,599 млрд грн.
Эксперты расценивают эти цифры как вполне логичные в свете той экономической политики, которую проводит Нацбанк и украинское правительство.
«Если решительно не взяться за реформирование этой экономической системы и денежно-кредитной политики, то после Кабмина Гройсмана и главы НБУ Смолия останется нам только два выхода из этого финансово-экономического кризиса — плохой и очень плохой», — комментирует ситуацию экономист, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.
Эксперт подчеркивает, что в ходе реализации первого сценария Украину ждет еще больший спад в промышленности, безработица и обнищание населения. При втором — Украина едва переживет дефолт и надолго попадет в списки стран-банкротов.
«И всё же, находясь в шаге от дефолтной позиции, что делать? Думаю, главное в год выборов-2019 — это заранее подготовиться к непредвиденным ситуациям и более внимательно относиться к своему личному бюджету, не тратить лишних денег», — призывает население экономист.
ИА REGNUM напоминает, что 22 марта Нацбанк Украины опубликовал прогноз, согласно которому экономический рост страны в 2019 году «временно замедлится», после чего снова ускорится в 2020—2021 годах в результате постепенного смягчения монетарной политики и оживления инвестиционной активности на фоне снижения политической неопределенности. Регулятор подчеркивает, что основными сдерживающими факторами для роста в текущем году будут жесткая монетарная политика, необходимая для снижения инфляции к среднесрочной цели в 5% плюс/минус 1 п. п., а также сдержанная фискальная политика, обусловленная значительными выплатами по внешнему долгу.