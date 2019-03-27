Липецк, 27 марта, 2019, 16:20 — ИА Регнум. В администрации Липецкой области 27 марта был представлен интернет-магазин для ремесленников региона на базе сайта «Липецкая земля», где представлена продукция различных мастеров области — валенки, романовская игрушка, гончарные изделия. Как сообщила пресс-служба областной администрации, интернет-магазин был создан по поручению врио главы региона Игоря Артамонова.

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«В каждом поселении есть люди, которые занимаются творчеством, рукоделием. Они могут выставлять свои работы на сайт. Наша цель — помочь сельским мастерам найти рынок сбыта и заработать, улучшить свое благосостояние, реализуя эксклюзивные изделия», — рассказал Игорь Артамонов.

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Сейчас на сайте представлено более 100 изделий, изготовленных 25 мастерами. Проект будет расширяться: доступ к интернет-площадке будет обеспечен даже для тех мастеров, которые не умеют обращаться с компьютером. Для этого главам сельских поселений поручили провести перепись мастеров и помочь им с размещением товаров. Игорь Артамонов уверен, что липецкая продукция будет пользоваться спросом не только у иногородних, но и у иностранных заказчиков.

«Каждый глава должен знать своих мастеров. Быть в курсе, кто и что делает. Нужно обеспечить всех умельцев доступом к интернет-площадке. Это поможет мастерам быстрее реализовывать свою продукцию, быть заинтересованными в ее расширении», — заявил Игорь Артамонов.

Контроль за этой работой поручен управлению культуры и туризма Липецкой области. В конце мая управление отчитается о проделанной работе.