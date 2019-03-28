Каир, 28 марта, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Новость о намерении Египта закупить у России многоцелевые истребители Су-35С не стала неожиданностью. Почему эта сделка стала актуальной для Египта и как развивается последнее время российско-египетское сотрудничество в сфере вооружений, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Rulexip Сухой Су-35

Судя по имеющейся в открытых источниках информации, контракт с Египтом может составить около 2 млрд долларов, которые Египет готов потратить на закупку более чем двадцати истребителей Су-35С. ВВС Египта в количественном отношении можно считать крупными, а истребителей разных конструкций в них — не менее трех сотен. Хотя если говорить о качестве, то многие из них уже находятся на границе морального и физического устаревания, что, соответственно, плачевно сказывается на их уровне боеготовности.

Первую партию самолетов, подлежащих скорейшей замене, можно оценить в размере 118 боевых единиц. Закупка пары десятков Су-35С вполне может закрыть вопрос с заменой этих устаревших машин с учетом больших возможностей, обеспечиваемых более современными истребителями. Но история последнего этапа сотрудничества в военно-технической области между Каиром и Москвой включает в себя уже завершенные контракты, ведь с того момента, как к власти пришел президент Абдул-Фаттах ас-Сиси, Египет приобрел огромное количество российского вооружения.

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