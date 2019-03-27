Киев, 27 марта, 2019, 16:16 — ИА Регнум. К политическому преследованию кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктора Медведчука подключились министр внутренних дел Арсен Аваков и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Это преследование является местью за позицию Юрия Бойко и Виктора Медведчука, которые отстаивают интересы украинцев, страдающих от тарифного геноцида и ставших заложниками антинародной политики, которую проводит коррумпированная украинская власть, действующая по указке Вашингтона и МВФ, — говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обнародованном сегодня, 27 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Напомним, что ранее сегодня на заседании правительства генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил, что кандидат в президенты Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук могут попасть под уголовное преследование за незаконное пересечение границы в рамках своего недавнего визита в Москву. Позицию Луценко разделили глава МВД Арсен Аваков и премьер-министр Владимир Гройсман.

«Подчеркиваем, что стратегической целью переговоров в Москве была защита экономических интересов Украины и украинских граждан, что полностью соответствует статье 17 Конституции Украины, которая гласит: «Защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего украинского народа», — заявили в политсиле в ответ на эти обвинения.

Разыгранное на сегодняшнем заседании кабмина представление нельзя охарактеризовать иначе как циничную манипуляцию, а слова генерального прокурора, не имеющего юридического образования, являются безответственным заявлением политикана, а не должностного лица, считают в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

«О каком незаконном пересечении границы может идти речь, если все необходимые таможенные и пограничные процедуры были соблюдены как при вылете из Украины, так и при возвращении? С таким подходом генеральный прокурор может начинать уголовное преследование против каждого украинца, который садится в поезд в Киеве и выходит в Москве. Таких за последние годы — миллионы», — говорится в заявлении.

В партии также уведомили премьер-министра Украины Гройсмана, министра внутренних дел Авакова «и генерального прокурора без юридического образования» Луценко, а также режиссера-постановщика этого предвыборного спектакля, что еще 22.11.2016 г. Госавиаслужба Украины дала ответ по поводу прямых перелетов в Российскую Федерацию Виктора Медведчука, в котором говорится: «Обращаем ваше внимание, что воздушное судно с бортовым номером P-4 GEM имеет не российскую регистрацию — код указывает на регистрацию Арубы (Нидерланды)».

«Ограничений относительно выполнения полетов иностранными воздушными судами не российской регистрации с территории Украины нет, при условии выполнения процедур, описанных в Правилах предоставления эксплуатантам разрешений на вылет из аэропортов Украины и прилет в аэропорты Украины». Уверены, что бредовые попытки генпрокурора повернуть закон как дышло с тем, чтобы обвинить Юрия Бойко и Виктора Медведчука, потерпят сокрушительное фиаско. Попытка нынешней псевдоевропейской власти выстроить новый «железный занавес», чтобы сохранить себя при власти, обречена на провал», — резюмировали в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в загородной резиденции российского председателя правительства РФ в Подмосковье Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер провели встречу с лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко. На встрече обсуждалось подписание нового газового контракта, а также возможность восстановления экономических отношений между странами.