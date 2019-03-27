Москва, 27 марта, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Факторы влияния на рынок энергоресурсов не меняются, однако явно, что активность спекулянтов пока снижена и интерес к этому сектору может вернуться только в случае резких распродаж или покупок доллара США в мире. На текущий момент Brent торгуется, не превышая $68 за баррель, а WTI с ограничением на уровне $60, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«От Управления энергетической информации (EIA) стало известно о самом большом сокращении запасов нефти в США за неделю с июля 2018 года. Это несколько поддержало рост цен, но если бы на рынке были сильные спекулянты, то покупки нефти могли привести к значительному росту цен на 4,5−5,5%, а этого не происходит», — отметил эксперт.

Такая динамика говорит о наличии фокуса мирового инвестиционного сообщества на других рынках. В частности, на текущий момент интерес сконцентрирован вокруг валютного рынка. Тут больше неопределенности, и волатильность в ближайшие дни будет более высокой.

«Из новостных факторов причиной резких покупок доллара США может стать любая информация из Великобритании, где ждут решения относительно Brexit (сроков выхода из ЕС, или данных о новом референдуме и т. д.).

Доллар США в этой ситуации может выступить как защитный актив, то есть привлечь к себе внимание покупателей в перспективе нескольких дней. Нефть при таком раскладе будет дешеветь с потенциалом на 4,5% по Brent (к уровню $64 за баррель) и на 4% по WTI (к уровню $57 за баррель)», — полагает Сальникова.

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