Рим, 28 марта, 2019, 04:00 — ИА Регнум. Ввиду совсем скорых выборов в Европарламент ведущие политики Евросоюза начинают публиковать предвыборные манифесты. Чем особенно интересна точка зрения, высказанная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, и почему она выглядит столь актуальной, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Премьер-министр Италии видит будущее ЕС в расширении властных возможностей населения, что можно, по его мнению, осуществить путем расширения полномочий Европарламента. ЕП — это единственный в ЕС орган власти, избираемый гражданами, но реальных полномочий у него не так много. Европейский Совет или Центральный банк, хотя и не упоминаются в законодательных документах столь часто, тем не менее обладают значительно большим влиянием.

На первое же место при нынешней политической организации ЕС в реальности выходят главы государств и правительств, принимающие решения в соответствии с нуждами элит, но зачастую прямо противоречащие воле народа. Премьер-министр Италии предполагает, что возвращение Европарламенту функций, связанных не только с декоративным уважением, но и с реальным влиянием, позволило бы решить многие противоречия, поразившие внутриполитические просторы ЕС. И освободить место для того, что называется прямой демократией. Интересно, что о такой необходимости заговорил именно представитель Италии — страны, в которой уже победили партии-популисты.

Читайте статью Вся власть Европарламенту. В ЕС заговорили о прямой демократии и другие публикации Сергея Гуркина.