Токио, 27 марта, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Японский производитель представил тизеры новой Honda Accord, 27 марта сообщается на сайте CarAndBike.

Auto.ndtv.com Honda Accord

У Honda Accord десятого поколения смелый дизайн. Модель получила полностью светодиодные фары с дневными ходовыми огнями. Противотуманные фары также оснащены светодиодами. Задняя часть авто имеет новые С-образные светодиодные задние фонари. Спойлер багажника придает машине спортивный вид.

Новый седан более компактен, чем его предшественник, но у него более просторный салон. Сиденья отделаны коричневой кожей, создавая приятный контраст с черной приборной панелью. Кожаная обивка также присутствует на дверных панелях и на центральной консоли. Как и предыдущая версия, в новом автомобиле Accord установлены: система климат-контроля, люк с электроприводом, датчики парковки спереди и сзади, система контроля полосы движения и беспроводная зарядка для смартфона. Что касается размеров, то Honda Accord 2019 года стала короче на 13 мм по сравнению с версией девятого поколения. Теперь ее длина составляет 4920 мм. При этом колесная база выросла по сравнению с прошлой версией авто на 54 мм.

Honda Accord будет предлагаться с двумя вариантами двигателя: 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который развивает 188 л. с., и 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, который работает в паре с электродвигателем. Совокупная мощность гибрида 213 л. с.

Читайте также: Honda выпустила первую модель обновленного хэтчбэка в Индонезии