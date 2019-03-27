Симферополь, 27 марта, 2019, 15:31 — ИА Регнум. На инвалида из Джанкоя Игоря Никитенко, который обвинил депутата Госдумы Михаила Шеремета в избиении, в ближайшее время могут возбудить уголовное дело. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский правозащитник Александр Талипов.

Оноре Домье. Серия «Люди правосудия»

«Сегодня Игорю поступил звонок из Следкома РФ, его дополнительно опросили по делу, кроме того, провели осмотр места проживания, искали запрещённую литературу, так как депутат Госдумы заявил, что его поддерживает Украина. Игорю и его маме сегодня после этих действий стало плохо, сейчас они находятся в шоковом состоянии. Игорь говорит, ему терять нечего, долго жить он не собирается, но найти правду надеется», — отметил Талипов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Джанкоя Игорь Никитенко, имеющий первую группу инвалидности из-за проблем со зрением и диабетом, обвинил депутата ГД РФ Михаила Шеремета в жестоком избиении. По его словам, инцидент произошёл 27 февраля во время приёма граждан в джанкойском офисе «Единой России».

«Били по лицу, в нос ударили, с носа кровь пошла, порвали одежду и на полу били по голове и почкам, которые от сахарного диабета и так еле дышат. Буду честным и скажу, что стали они меня бить за то, что я плюнул в депутата», — написал инвалид в соцсетях.

По его словам, на такой безрассудный и отчаянный поступок его побудило безразличие разного рода чиновников и госслужащих, которые не помогли его больной жене получить гражданство РФ, которая позже скоропостижно скончалась.

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Депутат Госдумы, в свою очередь, заявил, что инвалид сам напал на него, а многочисленные представители администрации Джанкоя, депутаты крымского парламента, работники общественной приёмной, помощники и наряд полиции не смогли сдержать мужчину.