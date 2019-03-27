Лос-Анджелес, США, 27 марта, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Завершился международный конкурс «Битва косплееров Overwatch». Первое место завоевала сборная Франции с костюмом Торбъорна в облике «Магни», сообщается на официальном сайте конкурса.

Постер игры Overwatch. Герой D.Va

За победу каждый член команды Франции получил по 3D-принтеру, примерной стоимостью 2500 € (почти 183 тыс. рублей). Команде России, в свою очередь, удалось завоевать титул «Фавориты сообщества» с косплеем персонажа D. Va и её боевого робота Меки. За это представители команды получили особые иллюстрации Overwatch с подписями разработчиков. Сборную России на конкурсе представляли популярные косплееры Ирина Мейер, Ярослав Рочняк и Григорий Айрапетян.

Напомним, что ранее компания Blizzard Entertainment анонсировала международный конкурс косплея по игре Overwatch. Командам из России, Франции, Германии, Испании, Италии и Великобритании предстояло создать костюмы персонажей из этого онлайн-шутера и представить их профессиональному жюри и всему интернет-сообществу.

Команде России достался персонаж D. Va в её классическом облике, Франции — Торбъорн в облике «Магни», Великобритании — Ориса в облике «Дух лесов», Испании — Гендзи в облике «Бай-ху», Италии — Гендзи в облике «Blackwatch», а Германии — Симметра в облике «Дракон».