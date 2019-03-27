Киев использует Минск в своих целях, суд спасает Байкал: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Киев использует Минск в качестве площадки для предвыборных лозунгов;
- Вашингтон разрешил закупку узбекского хлопка;
- Суд запретил строительство завода по розливу воды на Байкале;
- В Крыму борются с экстремизмом;
- Алтайская учительница напишет правила ведения соцсетей для коллег.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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