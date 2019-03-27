Ярославль, 27 марта, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Ярославские деятели культуры и политики отрицательно восприняли решение о слиянии Александринского театра с Волковским. Большинство собеседников ИА REGNUM были крайне удивлены этими планами.

Volkovteatr.ru Фрагмент спектакля театра им. Федора Волкова

«Думаю, что речь идет о кошмаре нашей действительности под названием «оптимизация», — считает доктор искусствоведения, профессор кафедры культурологии Ярославского государственного педагогического университета Татьяна Злотникова. — Полагаю, что художественный руководитель Александринки Валерий Фокин будет вынужден «окормлять» два театра. Не оказалось бы так, что ярославский театр будет «окормляться» по остаточному принципу. Это эффектный жест с абсолютно непонятными перспективами. У театров абсолютно разные актерские школы, разные традиции».

Историк театра, профессор Ярославского государственного театрального института Маргарита Ваняшова обращает внимание на то, что такая идея уже отвергалась профессиональным сообществом.

«Однажды такое решение уже обсуждалось, и оно было отвергнуто как абсурдное. Это разные театры. Они не могут быть единым организмом с взаимным перетеканием актеров. Если же речь идет об обмене гастролями, то это и так происходит. Как пройдет объединение? Тысяча вопросов. Они же не увеличат финансирование, а урежут. Кому? Не столице же урезать», — полагает Маргарита Ваняшова.

Бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын считает, что речь идет о потере культурной идентичности ярославцев — театр является предметом гордости города и горожан.

«Я воспринимаю это решения как оскорбление. Первому русскому драматическому театру недостойно быть филиалом. Я не знаю в каких кулуарах это всё обсуждалось. Это оскорбление. Уверен, что ярославская культурная общественность будет против», — говорит Анатолий Лисицын.

Председатель комиссии по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия общественной палаты Ярославской области Игорь Гаврилов не скрывает своих эмоций.

«Это бред. Когда у нас объединяют больницы, и то это страшно. А как можно объединить два театра, находящихся в разных городах? Бред. Даже если это не Волковский театр, а, например, какой-нибудь ТЮЗ. В чём экономия при объединении одного ТЮЗа с ТЮЗом, например, во Владивостоке? Экономия на одном директоре и одном главном бухгалтере?! Так сделайте вообще одного директора и одного главного бухгалтера всех театров в России и кучу кассиров. Не будет никакой экономии, на поездки к этому директору больше денег потратят. Простите, у меня даже дыхания не хватает так я возмущён. Это разрушение нашей культуры и искусства», — говорит Игорь Гаврилов.

Профессор Маргарита Ваняшова много лет занимается историей русского театра и, в частности, основателя русского публичного театра Федора Волкова. Она считает, что у объединения нет исторических предпосылок.

«Есть два театра, которые претендуют на статус первого русского: Волковский и Александринский. Но Александринский театр в Санкт-Петербурге назван так в честь супруги Николая Первого Александры Фёдоровны. Он был создан в 1832 году. Указ 1756 года говорит не о создании театра, а о финансировании театра, созданного Федором Волковым в Ярославле в 1750 году и переехавшего в Петербург по указу императрицы Елизаветы Петровны. Когда в декабре прошлого года Владимир Мединский приезжал в Ярославль, он спрашивал у меня, можно ли считать Волкова основателем Александринского театра. Я сказала, что нет, и этот ответ ему не понравился», — говорит Маргарита Ваняшова.

Ярославцы обращают внимание, что решение принято без широкого обсуждения.

«Необходимо широкое обсуждение вопроса, и только потом можно делать выводы и принимать решения. Волковский театр — это бренд, это часть общего бренда Ярославля, это его история, традиции. А если речь уже идёт о состоявшемся, о принятом решении, то, конечно, это заставляет задуматься. Потому как задача, которую ставит президент, — всё должно обсуждаться. Тем более когда речь идёт о такой тонкой материи, как театр», — считает председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Не исключено, что ярославские деятели культуры выступят с открытым обращением по поводу объединения театров. ИА REGNUM запросило комментарий у пресс-службы губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, который пока не выразил свою позицию.

Театр имени Федора Волкова является федеральным учреждением культуры и подчиняется непосредственно Минкульту. Между тем большинство зрителей и поклонников у театра — ярославцы, и игнорировать их мнение при принятии таких решений вряд ли верно.