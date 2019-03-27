Чебоксары, 27 марта, 2019, 15:18 — ИА Регнум. В Чувашии планируют усилить профилактическую работу и межведомственное взаимодействие с целью сокращения детской смертности от внешних причин. В 2018 году по этой причине скончались 52 ребёнка из 113. Основные причины — утопление, аварии, асфиксия и отравления. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 марта, заявил на заседании чувашского правительства министр здравоохранения Владимир Викторов, подводя итоги 2018 года.

Cap.ru Данные минздрава Чувашии

Представляя отчёт, глава минздрава начал с демографической ситуации, акцентировав внимание на сокращении смертности. Так, в 2018 году по сравнению с 2017 годом общая смертность в республике сократилась почти на 1%, или на 154 человека. О другом ключевом показателе — рождаемости — министр практически не говорил: вероятно, потому, что последние годы она падает, а убыль населения в республике растёт. В абсолютных цифрах статистика также не была озвучена.

Данные Чувашстата

Приведём предварительные данные Чувашстата. В 2018 году в республике родились 13 061 младенец, что на 891 меньше уровня 2017 года. Умерли 15 437 человек, что на 154 меньше по сравнению с 2017 годом. В том числе умерли 55 детей в возрасте до одного года (в 2017 году — 47). Убыль населения выросла в 1,44 раза и составила 2376 человек.

Отвечая на вопрос о смертности, министр Владимир Викторов акцентировал внимание на младенческой смертности. По его словам, в прошлом году «по медицинским причинам» «должно было быть 2,8 промилле», но «имеем, по предварительной оценке, 4,1».

"То есть из 52-х 16 человек потеряли по внешним причинам. И на первом месте стоит, если по пяти направлениям смотреть, — это утопление, второе — дорожно-транспортные происшествия, третье — асфиксия, четвертое — отравления. На пятом — в летнее время окна открываются, падают наши дети. Пять основных причин, скажем так в кавычках, «благодаря» чему мы имеем такое. По детской смертности, если взять из 113, то 52 — внешние причины. То есть два полноценных класса мы, к сожалению, потеряли», — констатировал глава минздрава.

«Касаясь детей, касаясь суицидов, мы по сравнению с другими регионами выглядим достаточно некрасиво, так скажем», — добавил глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Власти планируют усилить межведомственное взаимодействие для сокращения детской смертности от внешних причин, подключить к этой работе добровольцев, культивировать «ответственное родительство» и активизировать профилактическую работу.

«Главный наш подход — сбережение населения, это государственная политика», — напомнил Михаил Игнатьев.