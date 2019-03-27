Детская смертность в Чувашии: За год «два полноценных класса потеряли»
Чебоксары, 27 марта, 2019, 15:18 — ИА Регнум. В Чувашии планируют усилить профилактическую работу и межведомственное взаимодействие с целью сокращения детской смертности от внешних причин. В 2018 году по этой причине скончались 52 ребёнка из 113. Основные причины — утопление, аварии, асфиксия и отравления. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 марта, заявил на заседании чувашского правительства министр здравоохранения Владимир Викторов, подводя итоги 2018 года.
Представляя отчёт, глава минздрава начал с демографической ситуации, акцентировав внимание на сокращении смертности. Так, в 2018 году по сравнению с 2017 годом общая смертность в республике сократилась почти на 1%, или на 154 человека. О другом ключевом показателе — рождаемости — министр практически не говорил: вероятно, потому, что последние годы она падает, а убыль населения в республике растёт. В абсолютных цифрах статистика также не была озвучена.
Приведём предварительные данные Чувашстата. В 2018 году в республике родились 13 061 младенец, что на 891 меньше уровня 2017 года. Умерли 15 437 человек, что на 154 меньше по сравнению с 2017 годом. В том числе умерли 55 детей в возрасте до одного года (в 2017 году — 47). Убыль населения выросла в 1,44 раза и составила 2376 человек.
Отвечая на вопрос о смертности, министр Владимир Викторов акцентировал внимание на младенческой смертности. По его словам, в прошлом году «по медицинским причинам» «должно было быть 2,8 промилле», но «имеем, по предварительной оценке, 4,1».
"То есть из 52-х 16 человек потеряли по внешним причинам. И на первом месте стоит, если по пяти направлениям смотреть, — это утопление, второе — дорожно-транспортные происшествия, третье — асфиксия, четвертое — отравления. На пятом — в летнее время окна открываются, падают наши дети. Пять основных причин, скажем так в кавычках, «благодаря» чему мы имеем такое. По детской смертности, если взять из 113, то 52 — внешние причины. То есть два полноценных класса мы, к сожалению, потеряли», — констатировал глава минздрава.
«Касаясь детей, касаясь суицидов, мы по сравнению с другими регионами выглядим достаточно некрасиво, так скажем», — добавил глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Власти планируют усилить межведомственное взаимодействие для сокращения детской смертности от внешних причин, подключить к этой работе добровольцев, культивировать «ответственное родительство» и активизировать профилактическую работу.
«Главный наш подход — сбережение населения, это государственная политика», — напомнил Михаил Игнатьев.