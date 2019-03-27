Калуга, 27 марта, 2019, 15:07 — ИА Регнум. В 2018 году правоохранительными органами Калужской области было выявлено 1330 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Удельный вес противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, от общего количества выявленных в области преступлений составил 7,8%. Об этом 27 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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В 2018 году пресечена незаконная деятельность 359 лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 269 из них совершили тяжкие и особо тяжкие наркопреступления, 140 — преступления, связанные с хранением наркотиков, 199 занимались сбытом наркотиков, 161 ранее привлекался к уголовной ответственности. 214 лиц относятся к возрастной категории до 30 лет, 244 человека не имели постоянного источника доходов, 212 являлись потребителями наркотических средств, 42 совершили наркопреступления в состоянии наркотического опьянения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областной полиции задержана 45-летняя жительница Мещовского района с несколькими свертками марихуаны. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ.