Джакарта, 27 марта, 2019, 16:26 — ИА Регнум. В джакартском парке развлечений Ancol Dreamland грудь двух статуй русалок прикрыли тканью, ссылаясь на то, что это семейное место. Обнаженные фигуры несколько лет стояли в пешеходных зонах, однако скрывать их от посетителей стали только в последнее время, сообщает The Japan Times.

The Japan Times Статуи русалок в парке Ancol Dreamland

Журналисты заметили, что сначала статуи просто прикрыли золотой тканью. Однако в конце марта русалок убрали с основных пешеходных маршрутов в зону, где они не так заметны. Источники в Ancol Dreamland уточнили, что посетители регулярно срывали с них ткань.

Пресс-секретарь парка Рика Лестари пояснила, что решение прикрыть русалок не связано с давлением со стороны общественных или религиозных активистов — парк хочет стать местом для отдыха и семейных развлечений.

«Мы восточные люди с восточной культурой, поэтому то, что было неуместно, мы сделали более уместным. Это вопрос восприятия, поэтому мы кое-что улучшили».

Отметим, что Индонезия — самая густонаселённая мусульманская страна в мире. Ислам здесь исповедует порядка 88% населения. В индонезийском обществе преобладают консервативные ценности. Например, в 2017 году губернатор Джакарты получилдва года тюрьмы за богохульство по отношению к исламу. При этом сам чиновник исповедуют христианство.