Лос-Анджелес, США, 27 марта, 2019, 15:04 — ИА Регнум. В сеть выложили видеоинтервью, в котором актеры рассказывают о предстоящем кинокомиксе «Мстители: Финал» и своих героях. Видео было выложено 26 марта на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Постер художественного фильма «Мстители: Финал»

В ролике снялись не только Роберт Дауни — младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Крис Эванс и Роберт Дауни — младший, но и глава студии Marvel Кевин Файги. Суть их рассказов сводилась к тому, что в начале будущей картины все главные персонажи будут находиться в подавленном эмоциональном состоянии по той причине, что команда Мстителей и все другие супергерои впервые потерпели сокрушительное поражение.

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Напомним, фильм «Мстители: Финал» покажут в российских кинотеатрах 29 апреля 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Крис Эванс, исполнивший в фильмах Marvel роль Капитана Америка, назвал свою любимую сцену во всей киновселенной.