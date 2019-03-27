Тверь, 27 марта, 2019, 14:58 — ИА Регнум. 16 километров дорог на пути к строящемуся мемориалу Советскому солдату в Ржеве Тверской области отремонтируют в текущем, 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. В программу ремонта включено десять участков общей протяжённостью свыше 16 км: по Ленинградскому, Зубцовскому и Осташковскому шоссе, Торопецкому тракту, улицам Грацинского, Большая Спасская, Н. Головни и другим. На эти цели планируется направить свыше 170 млн рублей из областного бюджета.

Пресс-служба правительства Тверской области Проект мемориала Советскому солдату

«Строительство мемориала должно вестись одновременно с благоустройством Ржева. В городе будут отремонтированы дороги, фасады домов, проведено благоустройство. Параллельно со строительством мемориала советскому солдату за областные средства будет приведен в порядок Обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города», — поставил задачу губернатор Игорь Руденя.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, для создания современной транспортной инфраструктуры рядом с мемориалом запланирована реконструкция подъездных путей до мая 2020 года. Так, участок автодороги Москва — Рига — Хорошево будет расширен до четырех полос, здесь установят освещение, оборудуют стоянку. Рассматривается установка светофора и переходно-скоростных полос на федеральной трассе М-9 «Балтия».

Напомним, решение о ремонте Обелиска принято на заседании Российского организационного комитета «Победа» под руководством президента России Владимира Путина 12 декабря 2018 года, в котором принял участие Игорь Руденя. Также глава государства поддержал идею создания в Ржевском районе масштабного мемориала Советскому солдату. Первый этап работ — установка монумента, ремонт дорог, обустройство съезда с трассы М-9 «Балтия» и площадки для парковки автомобилей — планируется завершить к 9 Мая 2020 года — 75-летию Победы. В настоящее время на площадке будущего мемориала советскому солдату идёт подготовка к строительству. Закладной камень на месте памятника был заложен в ноябре 2018 года.