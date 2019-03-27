Челябинск, 27 марта, 2019, 14:56 — ИА Регнум. В Челябинске обеспечить оплаченными квартирами осталось 432 дольщика компании «Гринфлайт», которая возводит дома в жилом районе «Академ Riverside». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Как отметил и. о. обязанности заместителя главы региона Сергей Шаль, эта работа остаётся у врио губернатора на особом контроле.

«Мы будем работать до того момента, пока не будет решена проблема последнего дольщика», — пообещал чиновник.

Сергей Шаль также назвал новый срок обеспечения квартирами всех дольщиков компании. По его словам, это может произойти до конца 2019 года. Задержка вызвана текущей финансовой ситуацией в компании «Гринфлайт», сказал и. о.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько тысяч дольщиков этой компании оказались обманутыми. Основная часть уже обеспечена жильём. Полностью решить вопрос власти планировали ещё к концу 2018 года, но не удалось.