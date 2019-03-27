Москва, 28 марта, 2019, 01:38 — ИА Регнум. Встреча мэра Москвы Сергея Собянина с депутатами Мосгордумы была отмечена моментами взаимонепонимания. Почему стоило бы задуматься о поиске более эффективного формата таких мероприятий и каких проблем это помогло бы избежать в будущем, на примере данной встречи обсуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Выступление Собянина чем-то походило на рок-концерт — музыки и пения не было, но вот аплодисментов, фотографирования и записей на депутатские айфоны — ничуть не меньше, чем на выступлении иной «звезды». Причина не только в пламенной любви московским депутатов к московскому мэру, но и в том, что текст выступления возник перед аудиторией только в момент произнесения, а вопросы поднимались серьезные, требующие обдумывания. Поэтому депутаты, которые хотели поразмыслить над отчетом о результатах деятельности столичного правительства, а таких оказалось множество, записывали выступление мэра в доступной форме. Когда один из депутатов обратил внимание Собянина на факт возникшего затруднения в работе, Собянин ответил, что не знал, что доклад надо предоставлять заранее.

Действительно, существующий устав Москвы в части ежегодных отчетов мэра мог бы описывать процедуру и поподробнее. Тогда депутатам и самому мэру, возможно, удалось провести бы мероприятие с еще большей пользой. Иначе всё может продолжиться так, как это было на этот раз, когда поднялся вопрос о достижениях московского здравоохранения. Согласно информации, предоставленной департаментом здравоохранения Москвы, ситуация выглядит лучезарной. Но является ли она таковой на деле?

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