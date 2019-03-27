Великий Новгород, 27 марта, 2019, 14:48 — ИА Регнум. В Новгородской области так и не могут применить на практике принятый ещё в 2016 году региональный «закон о тишине» — поправки в областной закон об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 марта, на заседании Новгородской областной думы заявил начальник регионального управления МВД Сергей Коломыцев.

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Выступая с ежегодным отчётом перед депутатами, он отметил, что в 2018 году с жалобами на нарушение тишины и покоя в полицию обратились более 5 тыс. жителей региона, а меры реагирования «явно не удовлетворяют жителей», так как в полномочиях полицейских — только беседы профилактического характера.

Коломыцев заявил, что необходимо заключение соглашения между УМВД области и правительством региона.

На уточняющий вопрос вице-спикера Алексея Чурсинова (ЛДПР), когда же всё-таки заработает закон, Коломыцев ответил, что ставил этот вопрос и перед губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, и глава региона «поручил досконально разобраться в ситуации», после чего в региональном управлении МВД изучили практику применения подобных законопроектов в других регионах России.

«Пока нет решения от правительства [Новгородской области]. Будем надеяться, что решение вопроса сдвинется с мёртвой точки», — заявил Коломыцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «закон о тишине» был принят Новгородской областной думой в январе 2016 года. Он предусматривает ночные «часы тишины» в будни с 22:00 до 8:00, в выходные и праздники — с 22:00 до 10:00, а также дневной «тихий час» — с 13:00 до 15:00. За нарушение тишины в это время предусмотрены штрафы.