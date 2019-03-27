Вашингтон, 27 марта, 2019, 14:35 — ИА Регнум. 26 марта этого года президент США Дональд Трамп подписал указ о координации действий по защите критической инфраструктуры страны от электромагнитных импульсов. Речь идет об электромагнитных импульсах природного и техногенного характера.

Электромагнитный взрыв

К критической инфраструктуре в указе отнесены «системы и активы, будь то физические или виртуальные, настолько жизненно важные для Соединенных Штатов, что неработоспособность или уничтожение таких систем и активов окажет пагубное воздействие на национальную экономическую безопасность, национальное здравоохранение или любое сочетание этих вопросов».

Электромагнитным импульсом в указе назван выброс электромагнитной энергии, который может негативно влиять на технологические системы на Земле и в космосе. В качестве источника ЭМИ описан и вариант взрыва ядерного устройства на высоте 40 километров и более от поверхности земли.

С учетом появления этого указа сразу вспоминается диверсия против энергетической системы Венесуэлы в марте этого года. Правительство Венесуэлы обвинило в этом США.

Николас Мадуро позже рассказал о том, как проводилась данная атака. Она началась с кибератаки системы компании Corpoelec на ГЭС имени Симона Боливара и система в Каракасе. Потом последовал электромагнитный импульс, который прервал процесс восстановления системы. Были также физические атаки на энергетические объекты путем поджогов и подрывов электрических подстанций.