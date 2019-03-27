Анкара, 27 марта, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в своей речи произнесенной в Конгресс-центре имени Мимара Синана в Анталье высказался относительно подписания Трампом президентского указа об официальном признании США суверенитета Израиля над Голанскими высотами: «Мы против подписания, и мы против решения. Принять это для нас невозможно», — и оценил этот шаг так: «Он превратил это в спектакль, устроил шумиху».

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Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı передает, что министр также подчеркнул, что, даже несмотря на непростые отношения Турции с Сирией Башара Асада, его страна решительно выступает против решения президента США и заявил: «Турецкая Республика последовательно демонстрировала свою принципиальную позицию. Это земли Сирии и сирийского народа. Эта подпись не может узаконить израильскую оккупацию. Мы видим ситуацию так, будто подпись Трампа стала подарком для Нетаньяху, оказавшегося накануне выборов в затруднительной ситуации. Но Нетаньяху, который ответит за беззакония и предстанет перед судом, это не поможет. Что бы вы ни делали, этому злодею, который разделил собственный народ, что вы видите в Газе, и продолжает бомбить Газу, уже не поможет вообще ничего. Поэтому все эти усилия США бесплодны».

Мевлют Чавушоглу также добавил: «Мы не признаем решения США, которые противоречат праву, международному праву. Мы лицезреем шаги, которые демонстрируют пренебрежение международным правом и решениями ООН. Сперва был перенос посольства в Иерусалим и поддержка израильской тирании, теперь же — эти попытки узаконить оккупацию Голанских высот. Турция будет до конца двигаться в правильном русле, вместе с международным сообществом. Потому что такие сугубо односторонние действия не поддерживаем, не находим их верными и не признаем. Даст бог, мы предпримем все необходимые шаги на всех платформах, включая ООН».