Екатеринбург, 27 марта, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Жителям Дальнего Востока действительно нужно предоставить преференции. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Якимов корреспонденту ИА REGNUM.

Johannes Rohr Магадан

«Это действительно необходимо, особенно на депрессивных территориях, где падает численность населения. Там, где сегодня самим присутствием нашего населения нужно обеспечивать безопасность и всё что угодно!» — уверен парламентарий.

Якимов напомнил, что во времена Российской Империи казакам тоже выдавались преференции.

Другим регионам не стоит возмущаться, если жители Дальнего Востока получат дополнительные льготы, уверен парламентарий.

«Конечно, не бывает «всем сёстрам по серьгам». Если сегодня в интересах стоит задача быть на Дальнем Востоке, где у нас практически населения нет, а интересов очень много, и интересов сопредельных государств очень много! Если нет нас, значит, там будут другие! Поэтому другие регионы обижаться не должны. Мы должны доводить до населения, чтобы они не только местечковые интересы преследовали, а мыслили в государственных интересах!» — призвал депутат.

Напомним, глава Амурской области Василий Орлов предложил законодательно установить «статус дальневосточника». Статус позволил бы оформить для жителей региона ряд преференций через набор специальных «баллов».