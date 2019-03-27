Анкара, 27 марта, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк в своей речи, произнесенной на мероприятии Партии справедливости и развития, проведенном в городе Трабзон, подчеркнул, что Турция должна экспортировать продукты научной сферы и технологии. Он добавил: «Наши шаги в области национальных технологий нацелены именно на это. Мы стремимся повысить наши экспортные возможности». Мустафа Варанк пояснил, что при наращивании высокотехнологичного производства планируется трудоустроить до 25 тысяч жителей региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, министр напомнил собравшимся о периодах нестабильности, имевших место до прихода к власти Партии справедливости и развития, и обратился к трабзонской аудитории: «Как только вы проявите самую маленькую слабость в своих землях, подобно кошмару на вас из засады набросятся стервятники. Потому что наше географическое положение очень выгодно. Наше вековое пребывание на этих землях кое-кого порядком огорчает. Такую многовековую ненависть открыто показал теракт, произошедший на другом краю земного шара, в Новой Зеландии».

Мустафа Варанк добавил: «Если наши враги и не достигли своих целей, то причина этому только наша твердость и самостоятельная региональная политика. Мы продемонстрировали свою решимость в операциях «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Так же мы намерены действовать и далее, но тем единственным, что может усилить нашу позицию, является поддержка народа».