Омск, 27 марта, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Представителем Омской области при правительстве Российской Федерации с 26 марта 2019 года назначен генерал-лейтенант полиции Алексей Лапин. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 марта, в областном правительстве, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Бурков.

Omskportal.ru Алексей Лапин

Алексей Лапин — уроженец Омска. В 1980 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД, служил в органах внутренних дел. Отучился в Академии МВД России, продолжил службу в Краснодарском крае, а затем в Волгоградской области. Является кандидатом юридических наук. С 2002 по 2004 год возглавлял министерство внутренних дел Карачаево-Черкесии. В 2007 году был назначен на должность начальника УВД по Хабаровскому краю. С 2010 года был начальником ГУВД по Ростовской области. В ноябре 2011 года получил звание генерал-лейтенанта полиции.

Напомним, в мае 2015 года представителем Омской области при правительстве РФ был назначен Андрей Ишков. Ранее он возглавлял представительство администрации города Омска в Москве. Ишков ушёл в отставку в апреле 2018 года.