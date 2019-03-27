Нью-Дели, 27 марта, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Жителей Индии больше всего волнуют проблемы безработицы и терроризма, а также угроза, исходящая от Пакистана. Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар» со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный американской организацией Pew Research Center.

Айтен Юран Утро

Накануне парламентских выборов индийцы «в целом позитивно» оценили направление развития страны. 65% опрошенных заявило, что финансовое положение жителей Индии улучшилось за прошедшие 20 лет. Тем не менее уровень общественного одобрения политической линии правительства Нарендры Моди снизился с 70% до 55% по сравнению с 2017 годом. Более половины индийцев также подчеркнуло, что наиболее существенными проблемами Индии являются нехватка рабочих мест, инфляция, коррупция среди чиновников и предпринимателей, терроризм и высокий уровень преступности.