Половинский район, Курганская область, 27 марта, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Курганский городской суд приговорил главу крестьянского фермерского хозяйства за мошенничество к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщина потратила региональный грант размером в 1,4 млн рублей не по целевому назначению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенница

В судебном заседании установлено, что летом 2015 года глава фермерского хозяйства обратилась в департамент АПК Курганской области с заявкой для получения поддержки в виде гранта на разведение в Половинском районе крупного рогатого скота. Конкурсная комиссия одобрила её заявку .

После получения гранта размером в 1,4 млн рублей женщина организовала составление фиктивных договоров купли-продажи 38 голов крупного рогатого скота, которые предоставила в департамент для отчётности. Фактически полученные деньги она израсходовала не по назначению, на собственные нужды.

В итоге руководитель фермерского хозяйства была осуждена за мошенничество на 2,5 года лишения свободы. Приговор суда в законную силу пока не вступил.