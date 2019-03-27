Москва, 27 марта, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Заявление президента США Дональда Трампа о возможном принятии Бразилии в НАТО может говорить о незнании политиком основных документов альянса. Такая позиция в любом случае не способствует разрядке, заявил 27 марта на конференции ОБСЕ замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Дипломат отметил «размах амбиций» главы США, который допустил расширение НАТО до Южной Америки. Грушко выразил сомнение, что Трамп знаком со статьей 10 Вашингтонского договора, указывающей на возможных членов альянса.

Подобные заявления не способствуют разрядке конфронтационной атмосферы, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в ходе встречи с бразильским президентом Жаиром Болсонару Трамп заявил, что США готовы видеть Бразилию членом «какого-нибудь союза», например, НАТО. Однако в соответствии со статьей 10 принятого в 1949 году Североатлантического договора, давшего название военному блоку, присоединиться к нему в дальнейшем могут только европейские страны.

Читайте также:

Трамп заявил, что не исключает членства Бразилии в НАТО

Пушков: Трамп опять огорошил союзников по НАТО