Людиново, Калужская область, 27 марта, 2019, 14:15 — ИА Регнум. В городе Людиново Калужской области 26 марта в 18:00 на улице Козлова было совершено ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода — девочку 11 лет.

Гибдд.рф/r/40 Место дорожного происшествия в городе Людиново.

Водитель скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Его личность до сих пор не установлена. В результате ДТП ребёнок получил травмы различной степени тяжести. Девочку госпитализировали.

Полиция выясняет обстоятельства этого ДТП.

Всего 26 марта на территории калужского региона сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 36 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, выявлено 2447 нарушений Правил дорожного движения, девять водителей управляли транспортом в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 21 водитель нарушил правила перевозки детей. По всем фактам составлены административные материалы.