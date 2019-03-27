Москва, 27 марта, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы передал президенту России Владимиру Путину план по урегулированию кризиса в Сирийской Арабской Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

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Официальный представитель Кремля предложил уточнить, о каком именно плане идёт речь и «что имел в виду господин Нетаньяху, когда об этом говорил». При этом Песков подчеркнул, что во время февральского визита Нетаньяху в Россию подобных документов израильская сторона не передавала.

«Это не делалось во время визита Нетаньяху, и я не могу это подтвердить», — сказал Песков.

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Напомним, накануне, 26 марта, в западной прессе появились сообщения о том, что премьер-министр Израиля передал президенту США Дональду Трампу план по урегулированию конфликта в Сирии, который, как сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на источник, предполагает уход сил Ирана из Сирии. Также заявлялось, что ранее этот план был передан и российскому лидеру Владимиру Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Сирией и Израилем ещё более обострились после признания США суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Соответствующая декларация была подписана главой Белого дома 25 марта во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне.