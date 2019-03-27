Исламабад, 27 марта, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Инвестиционный совет Пакистана подготовил новый отчет для правительства страны, в котором оценил успехи по улучшению инвестиционного климата.

Naveedsharif Исламабад

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, специалисты уверены, что в новом рейтинге «Легкость ведения бизнеса», публикуемом Всемирным банком, Пакистан займет более высокое место. Согласно оценкам экспертов Инвестиционного совета, Пакистан должен преодолеть 100-ю позицию из 190 стран, входящих в рейтинг. На данный момент страна находится на 136 месте.

По мнению Совета, инвестиционный климат в стране с августа 2018 года, когда к власти пришло правительство партии «Движение за справедливость», значительно улучшился. При этом Пакистан тянут «на дно» такие показатели, как уплата налогов, а также обеспеченность электроэнергией, регистрация собственности и соблюдение контрактов.