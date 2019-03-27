Мадрид, 27 марта, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет видеть у себя в команде полузащитника туринского «Ювентуса» Миралема Пьянича. Об этом сообщает Tuttosport.

Цитата из видео «Miralem Pjanić 201718 — INSANE Passes, Assists & Goals» Миралем Пьянич

По информации издания, Зидан обратился к президенту «Реала» Флорентино Пересу с просьбой купить боснийского хавбека. Если трансфер состоится, то он может обойтись «Реалу» в €90 млн.

Напомним, Пьянич играет в составе «Ювентуса» с 2016 года. В текущем сезоне он провёл в составе команды 23 матча в чемпионате Италии, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

В составе «Ювентуса» Пьянич дважды становился чемпионом Италии и два раза выигрывал кубок страны.

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