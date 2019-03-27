Псков, 27 марта, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Депутаты Псковской городской думы сегодня, 27 марта, приняли решение присвоить наименование «Сквер народовластия» одному из безымянных скверов в центре Пскова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, идея присвоить такое название безымянному скверу появилась у региональных депутатов в преддверии празднования 25-летия областного парламента — оно будет отмечаться в апреле 2019 года.

Sobranie.pskov.ru Проект памятника вечевому колоколу в сквере Народовластия в Пскове

Депутаты также решили на внебюджетные средства установить в центре сквера малую архитектурную форму, символизирующую вечевой колокол — автором проекта является архитектор Владимир Шуляковский. Предполагается, что конструкцию изготовят из металла псковские кузнецы, а на поверхность колокола будут нанесены надписи, отражающие историю развития народовластия на псковской земле: «вече», «губернское собрание», «советы», «собрание депутатов».

Отметим, что 10 лет назад неподалёку от этого сквера была разбита аллея, которая неофициально называется Аллеей парламентаризма. Председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов заявил, что аллея требует благоустройства, и эти работы также пройдут в 2019 году в рамках реализации проекта туристического кластера на улице Леона Поземского в Пскове.