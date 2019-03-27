Автомобили BMW в РФ к лету 2019 года подорожают — эксперты
Москва, 27 марта, 2019, 13:59 — ИА Регнум. С 1 апреля 2019 года в России вырастет цена на большинство моделей автомобилей BMW, сообщило статистическое агентство «Автостат».
Согласно информации экспертов сайта «Цена Авто» (сайт принадлежит статистическому агентство «Автостат»), стоимость машин немецкого производителя в апреле вырастет от 20 до 460 тыс. рублей. Такие выводы специалисты сделали исходя из исследований новых прайс-листов компании BMW.
Более половины моделей (16 из 26 моделей) в России получили обновленные ценники. Прежняя цена осталась только у седанов 3 Series и 7 Series и большей части кроссоверов — Х1, Х2, Х3, Х4, Х6М и Х7.
Напомним, предыдущий рост стоимости моделей BMW был в январе 2019 года. Тогда рост составил от 30 до 190 тыс. рублей. Напомним также, что по итогам января и февраля 2019 года в России было продано 5 835 автомобилей марки BMW. Это на 24% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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