Москва, 27 марта, 2019, 13:59 — ИА Регнум. С 1 апреля 2019 года в России вырастет цена на большинство моделей автомобилей BMW, сообщило статистическое агентство «Автостат».

StockSnap Руль автомобиля BMW

Согласно информации экспертов сайта «Цена Авто» (сайт принадлежит статистическому агентство «Автостат»), стоимость машин немецкого производителя в апреле вырастет от 20 до 460 тыс. рублей. Такие выводы специалисты сделали исходя из исследований новых прайс-листов компании BMW.

Более половины моделей (16 из 26 моделей) в России получили обновленные ценники. Прежняя цена осталась только у седанов 3 Series и 7 Series и большей части кроссоверов — Х1, Х2, Х3, Х4, Х6М и Х7.

Напомним, предыдущий рост стоимости моделей BMW был в январе 2019 года. Тогда рост составил от 30 до 190 тыс. рублей. Напомним также, что по итогам января и февраля 2019 года в России было продано 5 835 автомобилей марки BMW. Это на 24% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте также: Новый BMW 3-Series появился на российском авторынке