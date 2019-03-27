Калуга, 27 марта, 2019, 13:37 — ИА Регнум. В Калужской области в 2019 году отмечен рост производства продукции животноводства, сообщили 27 марта корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минсельхозе.

Admoblkaluga.ru Роботизированный животноводческий комплекс в ООО «Калужская Нива»

С 2008 по 2018 год в регионе наблюдаются устойчивые темпы роста сельскохозяйственного производства. Среднегодовой рост валовой продукции сельского хозяйства области в сопоставимых ценах за 10 лет составил 5,1%, в сельскохозяйственных организациях — 18%, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 26%.

В 2019 году динамика роста продолжается. Так, производство молока за январь-февраль 2019 года в хозяйствах всех категорий составило 55,7 тыс. тонн, или 118,2% к аналогичному периоду 2018 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 53,7 тыс. тонн, или 119%.

В регионе также успешно развиваются подотрасли животноводства, занимающиеся производством мяса и мясопродуктов. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий за 2018 год составило 127,1 тыс. тонн, или 114,5% к аналогичному периоду 2017 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 107,6 тыс. тонн, или 115,5%.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий за январь-февраль 2019 года составило 22,1 тыс. тонн, или 120,3% к аналогичному периоду 2018 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 20,0 тыс. тонн, или 123%.

Напомним, по темпу роста сельхозпроизводства Калужская область в 2018 году заняла первое место в Центральном федеральном округе и третье место в стране. Объём производства сельхозпродукции увеличился на 9,9%, и превысил 41,3 млрд рублей