Киев, 27 марта, 2019, 13:28 — ИА Регнум. На Украине эксперты комментируют информацию о том, что НАПК (Национальное агентство по предупреждению коррупции) передало в национальную полицию материалы о неправомерных взносах в избирательный фонд кандидата в президенты, лидера избирательной кампании Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Кандидаты в президенты Украины

ИА REGNUM напоминает, что накануне в НАПК заявили, что в отношении Зеленского выявлены нарушения «в осуществлении добровольных взносов от физических лиц в избирательный фонд на общую сумму 3 778 032,63 грн».

На нынешних президентских выборах государственные структуры превратились в медиа-киллеров ключевых оппонентов действующего президента Украины Петра Порошенко, заявил сегодня, 27 марта, политолог Руслан Бортник.

«Генпрокурор (Юрий Луценко) на заседании парламентского комитета фактически обвиняет кандидата в президенты Анатолия Гриценко в «разворовывании армии»; СБУ в 2 волны «мочит пирамиды» Тимошенко; НАПК взялись за Зеленского… А ещё было НАБУ и САП, представления на депутатов в парламент и так далее», — перечисляет эксперт.

По его прогнозу, все эти дела ничем не завершатся в юридическом плане, кроме громкого «выхлопа» для СМИ.

«В результате всего этого, эти государственные структуры дискредитируются в глазах украинцев, и их придется также коренным образом реформировать, переименовывать, кадрово очищать», — заявил Бортник.

ИА REGNUM напоминает, что президентские выборы должны состояться на Украине 31 марта. Согласно всем рейтингам, лидером гонки с большим отрывом является актер и шоу-мен Владимир Зеленский.