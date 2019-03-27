Порошенко назвал имя соперника, в Литве завершилось судилище: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 марта, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- В Литве завершилось судилище о событиях 1991 года;
- Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом;
- Индия считает себя космической сверхдержавой;
- Разведка НАТО активизировалась под предлогом «российской угрозы»;
- Рабочую неделю для жительниц села могут продлить.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1311.