Воронеж, 27 марта, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Публичные слушания по проекту развития застроенной территории в Левобережном районе Воронежа состоялись 26 марта. Как сообщила пресс-служба мэрии в мероприятии приняли участие более 80 человек.

Марина Каширская ИА REGNUM Расселенный дом на Ленинградской

Речь идет о развитии квартала, ограниченного улицами Брусилова, Порт-Артурская, Ленинским проспектом и переулком Репина: этот район в послевоенные годы был застроен двухэтажными и трехэтажными домами, которые городские власти вот уже несколько лет пытаются расселить и снести. Проект разработан в рамках договора между ООО «ДСК-1» и администрацией Воронежа. В частности, проект планировки предусматривает застройку этого района домами разной этажности, от шести до 17, предусмотрены и детские сады — их предлагается разместить в первых этажах жилых домов. В «стартовый дом» предлагается переселить жителей домов по Ленинградской, Серова и Репина, которые запланированы к сносу. Здесь же планируется строительство школы на 1224 места. Предлагается расширить улицы, новые кварталы планируется построить в едином архитектурном стиле, коммунальные сети — модернизировать.

Как отмечают в мэрии, публичные слушания были признаны состоявшимися, концепция получила поддержку общественности. Замечания обещают учесть при доработке документации.

Ранее договор о развитии территории в 3,1 га, ограниченной улицами Серова — Ленинградская — Брусилова, был заключен между ООО «ДСК-1» и администрацией Воронежа. В рамках договора, сообщили в мэрии, инвестор-застройщик в 2017 году переселил граждан из девяти домов — 143 квартиры. Большинство жителей получили новые квартиры в этом же районе, в жилом комплексе по улице МОПРа.

Как сообщало ИА REGNUM, улица Ленинградская и прилегающие к ней территории в Левобережном районе Воронежа являются одной из проблемных городских зон. О необходимости расселения ветхих двухэтажек власти говорят еще с начала 2000-х, реальные шаги были предприняты лишь через несколько лет — в 2010 году была принята муниципальная программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе города Воронеж», которая предусматривала активное участие инвесторов в процессе обновления городского пространства. Однако власти столкнулись с рядом сложностей, в числе которых — низкий интерес со стороны инвесторов, сложности при расселении, а также проблемы со сносом тех домов, которые все же сумели расселить. На той же Ленинградской пожары в уже расселенных, но не снесенных домах — обычное дело.

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