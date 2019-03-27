Киев, 27 марта, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Компания «Укрнафта» (50%+1 акция принадлежит государственному «Нафтогазу Украины», остальной пакет — структурам олигарха Игоря Коломойского) по результатам работы в 2018 году получила 6,628 млрд грн чистой прибыли.

Gov.ua НАК «Нафтогаз Украины»

Об этом говорится в сообщении о проведении собрания акционеров компании, обнародованном 26 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Для сравнения — в 2017 году прибыль составила всего 101,771 млн грн, т. е. примерно в 65 раз меньше.

Сообщается, что на дивиденды за 2018 год планируется направить 50% чистой прибыли, оставшиеся 50% — на развитие общества.

Что касается показателей работы — в 2018 году «Укрнафта» увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5% (на 0,069 млн тонн) по сравнению с 2017 годом — до 1,448 млн тонн. Вместе с тем добыча газа снизилась на 2,3% (на 0,026 млн куб. м) — до 1,082 млрд куб. м, производство сжиженного газа снизилось на 5,2% (на 6 тыс. тонн), до 110 тыс. тонн.

Между тем эксперт по энергетике Дмитрий Марунич напоминает, что «Укрнафта» должна госбюджету Украины более 32 млрд грн, и заявляет, что на назначенном на 28 марта собрании акционеров «Укрнафты» планируют рассмотреть «сделку века», грозящую украинскому госбюджету миллиардными потерями.

«Для погашения долга (в 32 млрд грн) «Нафтогаз» планирует приобрести у «Укрнафты» 4 млрд кубометров газа (2 млрд из которых — спорный газ, добытый в 2006 г., остальные 2 млрд кубометров — газ будущей добычи) на сумму от 35 до 40 млрд грн. Это решение и планируется одобрить на завтрашнем собрании акционеров. На 25 апреля назначено еще одно собрание, на котором Коболев (глава «Нафтогаза Украины») и люди Коломойского планируют рассмотреть вопрос выплаты дивидендов. И это при гигантском неурегулированном налоговом долге. Может, в «Нафтогазе» и в израильском имении Коломойского уже что-то знают? И на 25 апреля долги «Укрнафты» будут погашены бюджетными миллиардами?» — задается вопросом специалист.

В свою очередь, в «Нафтогазе» подчеркивают, что «Укрнафта» вовремя выполняет текущие налоговые обязательства, однако на накопленную налоговую задолженность начисляются штрафные санкции в размере около 30% годовых. Это приводит к стремительному росту суммарного долга компании и ограничивает ее возможность работать и инвестировать в добычу.

«Очищение активов «Укрнафты» от налоговых долгов необходимо для сохранения и наращивания добычи газа и нефти предприятием. Сейчас из-за налогового долга и соответствующих ограничений на деятельность компании, практически отсутствуют возможности для привлечения внешних инвестиций и осуществления необходимых капиталовложений в добычу, от чего страдает энергетическая безопасность страны», — говорится в сообщении НАК.

ИА REGNUM напоминает, что параллельно «Укрнафта» судится с государством Украина.

Так, подконтрольные Коломойскому миноритарные акционеры ПАО «Укрнафта» еще в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого «Укрнафтой», без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении «Нафтогазом Украины» и «Укртрансгазом» решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ.

В начале 2018 года стало известно, что претензии миноритарных акционеров «Укрнафты» к Украине увеличились с $4,7 млрд до $5,4 млрд. Устные слушания по иску ориентировочно должны состояться в апреле 2019 года.