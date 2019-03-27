Москва, 27 марта, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Строительство горно-металлургического комбината на базе Удоканского месторождения меди в Забайкальском крае позволит перерабатывать руду в концентрат и создать высокотехнологичное производство катодной меди. Проект потребует около $3 млрд инвестиций, рассказал рремьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Удоканское месторождение на севере Забайкалья — крупнейшее в РФ по запасам меди. Первая очередь комбината позволит ежегодно перерабатывать 12 млн т руды.

Реализовать проект предполагается в рамках Фабрики проектного финансирования. Инициатор проекта, Байкальская горная компания, готова вложить почти треть средств — $875 млн. Еще около $490 млн предоставит ВЭБ.РФ. Инвесторами выступят также Газпромбанк и Сбербанк.

Медведев отметил большое значение проекта для региона. Запуск комбината обеспечит около 2 тыс. новых рабочих мест.

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