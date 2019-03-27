Париж, 27 марта, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Предсерийный автомобиль третьего поколения BMW 1-й серии проходит финальный тест-драйв на полигоне BMW в Мирамасе на юге Франции. Об этом 27 марта сообщается в пресс-релизе компании.

Www.press.bmwgroup.com BMW 1-й серии

Новый хэтчбек BMW будет соответствовать современным стандартам премиум-класса с точки зрения динамики, а также будет иметь более просторный салон.

«Наши клиенты почувствуют быструю и точную реакцию автомобиля при управлении. BMW 1-й серии обладает индивидуальным характером», — сообщил глава одного из подразделений компании BMW Питер Ланген.

От электромобиля BMW i3 новому хэтчбеку досталась технология ARB, которая отвечает за «исключительную маневренность».

На BMW 1-й серии третьего поколения установлен 4-цилиндровый двигатель, который обладает мощностью 306 л. с.

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