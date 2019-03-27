Барнаул, 27 марта, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM задержание экс-министра Михаила Абызова и условия его содержания в изоляторе временного содержания, напомнил, что идея Открытого правительства, запущенная при президенте Дмитрии Медведеве, формально звучала красиво и даже кое-что было реализовано.

Minsvyaz.ru Михаил Абызов

«Но когда я знакомился с Абызовым, коллега мне бросил интересную фразу: «Константин, вот мы с тобой в 1991 году поднимались на баррикады против ГКЧП, пытались решить проблемы в сложные 90-е, а вот сегодня, парадокс, — мы с тобой, кроме честного имени, не имеем и даже наоборот — власть нас дистанцирует, а вот они упакованы по полной программе, живут на виллах Средиземноморья». Этот дух очень здорово отражен в песне «Лови момент».

Напомним, информация о задержании бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова появилась 26 марта. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере» и «Создание организованного преступного сообщества». По мнению следствия, будучи бенефициаром офшоров, Абызов создал и возглавил преступное сообщество.

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В настоящее время экс-министра поместили в трехместную камеру в изоляторе временного содержания. Сам задержанный утверждает, что правоохранители при задержании его не били и общались с ним корректно.