Ярославль, 27 марта, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина (Александринский театр в Санкт-Петербурге) и Российский академический театр им. Ф. Г. Волкова в Ярославле будут объединены в «первый российский национальный театр». Об этом на пресс-конференции заявил министр культуры Владимир Мединский, сообщает ТАСС.

Yarregion.ru Театр им. Ф. Волкова в Ярославле

«Сегодня мы присутствуем при историческом процессе естественного, инициированного снизу объединения двух старейших театров, каждый из которых по праву претендовал на то, чтобы называться первым русским национальным театром. Это будет не просто формальное организационное объединение Александринского и Волковского театров, это будет исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России», — цитирует ТАСС министра культуры России Владимира Мединского.

Театр Волкова ведет отсчет своей деятельности с 1750 года, когда в Ярославле состоялось первое публичное театральное представление. Его организовал купеческий сын Федор Волков. Вскоре после этого актеры были вызваны в Петербург императрицей Елизаветой. Александрийский театр основан императрицей в 1756 году — он стал первым официальным государственным театром.

2019 год объявлен Годом театра в России. Его торжественное открытие состоялось в декабре 2018 года именно в Ярославле.